МЕШКАНЦІВ ДОБРОПІЛЛЯ ЗАПРОШУЮТЬ СТАТИ ПАТРОНАТНИМИ ВИХОВАТЕЛЯМИ

Мешканців Добропілля запрошують долучитися до програми з патронатного виховання дітей. Про це повідомляється на офіційному сайті Добропільської міської ради.
Патронатний вихователь — особа, яка на професійній основі здійснює догляд, виховання і розвиток дитини, влаштованої в її сім`ю.
Патронат над дитиною — це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім`ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.
Варто відзначити, що патронатним вихователем можуть стати громадяни України віком від 35-60 років, які мають житло, не мають судимості, мають достатній рівень фінансового та матеріального забезпечення для функціонування патронатної сім`ї, стан здоров`я яких дозволяє забезпечувати догляд за вихованням дитини, пройшли навчання та отримали довідку патронатних вихователів.
За надання послуги патронатний вихователь щомісяця отримує:
- Соціальну допомогу на утримання та виховання дитини в розмірі двох прожиткових мінімумів відповідно до віку дитини.
- Грошове забезпечення в розмірі п`яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. При влаштуванні двох і більше дітей, віком від одного року, неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, грошове забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину та категорію, але сумарно не перевищує 50%.
- Сплату єдиного внеску за загальнообов`язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя.
Усі, хто виявить бажання взяти до сім`ї та стати патронатним вихователем, мають звернутися за більш детальною інформацією до Добропільського міського центра соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді за адресою: м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83 (виконком), каб. 102.