КАНАБІС ТА ПОРОШОК: НА ВИХІДНИХ ПОЛІЦІЯ ПОКРОВСЬКА ВИЯВИЛА ЧОТИРЬОХ ЛЮБИТЕЛІВ НАРКОТИКІВ

Мешканці Родинського та Мирнограду мали при собі «знайдений» канабіс, а житель Покровська тримав у своєму гаманці пакунок із наркотичною речовиною у вигляді блакитного порошку. Виявлені наркотики поліцейські відправили на експертизу, а відносно їх зберігачів відкрили кримінальні провадження.
В ході профілактичного відпрацювання, яке триває на території Покровської оперативної зони, в Родинському поліцейські зупинили місцевого мешканця, в кишені куртки якого був знайдений паперовий згорток із канабісом. 22-річний чоловік пояснив, що знайшов його і залишив собі для подальшого самостійного вживання.
Аналогічне пояснення дали правоохоронцям 25 та 36-річні жителі Мирнограду. Так, зупинені для перевірки документів перехожі зізналися, що мають при собі коноплю. Обидва чоловіки сказали, що залишили наркотики собі, бо інколи люблять покурити «травичку».
В у суботу в Покровську поліцейські, які несли службу в складі мобільного блокпосту, під час перевірки документів у 20-річного містянина, з’ясували, що останній має при собі наркотики. Викликана на місце події СОГ, вилучила з гаманця молодика поліетиленовий пакет із речовиною, зовні схожою на наркотичну. Звідки в нього порошок із специфічним запахом блакитного кольору молодик пояснити відмовився лише сказав, що тримав його в себе «для підняття настрою».
Виявлені та вилучені наркотики поліцейські відправили на експертизу.
За всіма фактами співробітники поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.