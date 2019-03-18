ЗВЕРНЕННЯ ПРЕС-ЦЕНТРУ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

16 березня деякі засоби масової інформації, розтлумачивши на власний розсуд слова Командувача об’єднаних сил, що були сказані в інтерв’ю газеті «Факти», викривили їх, зробивши акцент на тому, що нібито у випадку повномасштабної агресії Росії проти України впоратись із ворогом можливо буде тільки за допомогою міжнародних партнерів.
Прес-центр Об’єднаних сил наголошує, що у своєму інтерв’ю з приводу повномасштабної агресії Російської Федерації Командувач об’єднаних сил заявив, що успіх буде залежати не тільки від стійкості солдатів і офіцерів, але й від консолідації українського народу та послідовності наших партнерів. Адже з такою загрозою можна впоратися лише спільно.
Об’єднані сили щодня ведуть бойові дії, стримуючи російську агресію проти України, українського народу в межах Луганської та Донецької областей. У випадку нападу з півночі, сходу та півдня країни, розв’язання повномасштабної війни проти нашої держави, на боротьбу із ворогом стане весь український народ . Це буде справа кожного. Всі державні органи, установи підприємства виконуватимуть свою роботу задля перемоги у війні. Завдяки державній зовнішній політиці ми будемо очікувати рішучих політичних, дипломатичних, економічних кроків наших союзників та міжнародних партнерів. Це необхідно усвідомлювати кожному українцю, тому що війна торкнеться кожного.
Воїни Об’єднаних сил щодня продовжують робити все, щоб остудити «гарячі голови» керівників російсько-окупаційних військ та стримати збройну агресію Російської Федерації.
Разом переможемо!
Слава Україні!