ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 БЕРЕЗНЯ 18.03.2019 Варто знати Комментариев нет 3952 до Р. Х. — згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого (Beda Venerabilis, *673 — †735) саме в цей день відбулося створення світу.1241 — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи.1325 — засновано Теночтітлан, який згодом став столицею Ацтекської імперії.1584 — після смерті Івана IV Грозного влада переходить до його третього сина Федора I, оскільки той був розумово відсталим, імперією править Борис Годунов.1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць.1839 — китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.1869 — на засіданні Російського хімічного товариства М. Меншуткіним від імені Д. Менделєєва зроблене повідомлення про відкриття Менделєєввимспіввідношення між властивостями елементів та їхньою атомною вагою.1871 — розпочалося повстання Паризької комуни.1899 — американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.1890 — Вільгельм II примушує канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку.1913 — у Салоніках убито короля Греції Георга I.1921 — укладанням Ризького миру закінчилася польсько-радянська війна 1920. Підписанням цієї угоди уряд Польщі фактично зрадив УНР і в односторонньому порядку вийшов з Варшавського договору 1920.1924 — у США прем’єра німого фільму «Багдадський злодій», проект вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час.1932 — у Сіднейській затоці відкрито найширший міст у світі (ширина 48,8 м).1940 — на зустрічі у Бреннері Гітлер і Муссоліні обговорили питання можливості створення союзу із СРСР.1946 — у Вашингтоні свою роботу розпочав «Світовий банк».1962 — Франція й Алжир підписують договір про закінчення алжирської війни, цим самим Алжир здобуває незалежність.1965 — Олексій Леонов протягом 10 хвилин знаходився за бортом «Восток-2», він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.1974 — більшість членів ОПЕК припиняють ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи.1991 — визвольний рух УНІТА (UNITA) оголошує про закінчення громадянської війни в Анголі.1992 — «Майкрософт» презентує операційну систему Windows 3.1.1992 — парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС.1994 — у Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписують федеративний договір.1999 — Югославія відмовилася прийняти план мирного врегулювання косівського конфлікту на переговорах у Рамбуйє (Франція). Tweet Pin It Tags:18 березня, 18 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ