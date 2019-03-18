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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 БЕРЕЗНЯ

18.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 3952 до Р. Х. — згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого (Beda Venerabilis, *673 — †735) саме в цей день відбулося створення світу.
  • 1241 — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи.
  • 1325 — засновано Теночтітлан, який згодом став столицею Ацтекської імперії.
  • 1584 — після смерті Івана IV Грозного влада переходить до його третього сина Федора I, оскільки той був розумово відсталим, імперією править Борис Годунов.
  • 1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць.
  • 1839 — китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.
  • 1869 — на засіданні Російського хімічного товариства М. Меншуткіним від імені Д. Менделєєва зроблене повідомлення про відкриття Менделєєввимспіввідношення між властивостями елементів та їхньою атомною вагою.
  • 1871 — розпочалося повстання Паризької комуни.
  • 1899 — американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.
  • 1890 — Вільгельм II примушує канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку.
  • 1913 — у Салоніках убито короля Греції Георга I.
  • 1921 — укладанням Ризького миру закінчилася польсько-радянська війна 1920. Підписанням цієї угоди уряд Польщі фактично зрадив УНР і в односторонньому порядку вийшов з Варшавського договору 1920.
  • 1924 — у США прем’єра німого фільму «Багдадський злодій», проект вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час.
  • 1932 — у Сіднейській затоці відкрито найширший міст у світі (ширина 48,8 м).
  • 1940 — на зустрічі у Бреннері Гітлер і Муссоліні обговорили питання можливості створення союзу із СРСР.
  • 1946 — у Вашингтоні свою роботу розпочав «Світовий банк».
  • 1962 — Франція й Алжир підписують договір про закінчення алжирської війни, цим самим Алжир здобуває незалежність.
  • 1965 — Олексій Леонов протягом 10 хвилин знаходився за бортом «Восток-2», він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.
  • 1974 — більшість членів ОПЕК припиняють ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи.
  • 1991 — визвольний рух УНІТА (UNITA) оголошує про закінчення громадянської війни в Анголі.
  • 1992 — «Майкрософт» презентує операційну систему Windows 3.1.
  • 1992 — парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС.
  • 1994 — у Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписують федеративний договір.
  • 1999 — Югославія відмовилася прийняти план мирного врегулювання косівського конфлікту на переговорах у Рамбуйє (Франція).
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