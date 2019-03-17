ІМЕНИНИ 17 БЕРЕЗНЯ

Олександр — ім’я Олександр поєднує в собі два інших чоловічих імені: «andres» і «alexeo». Таким чином, в значенні імені Олександр об’єднані два поняття: «алекс» в перекладі з грецького означає «захищає», а «андрос» – «оберіг». Не дивно, що таке відоме, красиве і звучне ім’я носили багато великі люди. В іншій трактовці ім’я Олександр означає «мужній захисник».
Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
В’ячеслав — чоловіче ім’я, що має давньоруські корені. Походження імені В’ячеслав пов’язано з двома словами давньоруською мовою – «вяче», що означає «більше» або «більше» і «слава».
Григорій — значення імені Григорій – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені Григорій грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином.
Павло — у перекладі з латинського ім’я Павло означає «маленький», «малюк», «незначний». Існує думка, що ім’я Павло трактується як «молодший». Ім’я Павло походить від слова «паулюс», що перекладається з латинської як «маленький».