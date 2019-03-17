Саме в цей час з теплих країн повертаються перелітні птахи, і вони, за народними віруваннями, є провісниками весни. Дивилися, якщо птахи відразу починають гнездоваться, то весна буде дуже теплою і погожою. Крім того, 17 березня був відомий як день, в який прийнято виганяти з дому потвор — злих духів. Незаміжні дівчата 17 березня гадали: вони швидко вибігали на подвір’я і дивилися, хто зустрінеться на їхньому шляху. Якщо це буде жінка — швидше за все, вдасться вийти заміж цього року.
Селяни 17 березня поспішали підготувати шпаківні для граків — цих птахів дуже поважали в народі, оскільки самі граки були не тільки провісниками весни, а й цінними помічниками для людей, адже вони знищували комах, здатних пошкодити рослини. Саме з цієї причини згодом стали говорити, що граки також захищають будинок від злих духів. Якщо граки в’ють гніздо біля будинку, значить, потвора в оселі не проникне — так говорили в народі.
Народні прикмети на 17 березня
- Якщо граки прилетіли — через 3 тижні сніг розтане, і настане справжня весна
- Граки прилетіли раніше 17 березня — рік буде неврожайним
- Якщо людина народилася 17 березня, то він буде дуже працьовитим
- Якщо граки 17 березня всілися на старі гнізда — чекай весни найближчим часом
- Якщо в цей день старша в сім’ї жінка начисто вимете будинок (приділяючи пильну увагу зоні біля печі), то мару, за прикметами, разом зі сміттям викине. Проте варто пам’ятати, що як тільки перелітні птахи знову відправляться в теплі краї, вона може повернутися в житло
- Грач 17 березня сидить на чорній купині — повінь буде
- Якщо в цей день нове взуття взути, то шия хворіти не буде
- Сонячна і ясна погода — у лісі буде багато ягід
- Яка погода на Герасима, такий і буде наступна зима
- Перелітні птахи 17 березня з насиджених місць зриваються — буде повінь. Також можна очікувати сильних вітрів, дощів та іншу біду
- Той, хто першим побачив грача в цей день, буде, за прикметами, багатим і щасливим
- У цей день не потрібно проводити будь-які операції, відвідувати стоматолога
- Не потрібно вчиняти 17 березня великі покупки — швидше за все, вони будуть марними
- Можна вирушати в подорожі і завершувати всі справи