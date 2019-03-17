ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 17 БЕРЕЗНЯ 17.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1521 — Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.1674 — Івана Самойловича було проголошено гетьманом «обох берегів Дніпра».1804 — у Веймарі відбулася прем’єра драми Фрідріха Шіллера «Вільгельм Телль».1823 — у Миколаєві закладений перший російський пароплав «Метеор».1830 — у Варшаві відбувся дебют Фредеріка Шопена.1845 — англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.1861 — об’єднання Італії. Цього дня проголошено Італійське Королівство з Віктором Емануїлом II як першим італійським королем (Рим і Венеція тоді ще не входили до складу нової держави).1899 — опубліковано класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!.1906 — Президент США Теодор Рузвельт вперше використав термін «вигрібальник сміття» стосовно журналістів.1930 — Американського мафіозі Аль Капоне випустили на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини.1937 — з посади другого секретаря ЦК компартії України зняли П. Постишева.1945 — у Німеччині утворили Український Національний Комітет під проводом генерала Павла Шандрука.1948 — Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали Брюсельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU).1950 — у США оголошено про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію.1951 — Українська Повстанська Армія (УПА) закликала США допомогти їй у боротьбі з СРСР.1959 — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) втік із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками).1960 — у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.1966 — американська субмарина Олвін (Alvin) знайшла у Середземному морі (поблизу берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу.1972 — у Києві створили Інститут книги та друкарства.1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українське козацтво.1995 — вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV.1999 — з Міжнародного Олімпійського Комітету виключені 6 його членів, звинувачених у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад. Tweet Pin It Tags:17 березня, 17 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ