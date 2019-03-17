Актуально:

mebellier

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 17 БЕРЕЗНЯ

17.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1521 — Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.
  • 1674 — Івана Самойловича було проголошено гетьманом «обох берегів Дніпра».
  • 1804 — у Веймарі відбулася прем’єра драми Фрідріха Шіллера «Вільгельм Телль».
  • 1823 — у Миколаєві закладений перший російський пароплав «Метеор».
  • 1830 — у Варшаві відбувся дебют Фредеріка Шопена.
  • 1845 — англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.
  • 1861 — об’єднання Італії. Цього дня проголошено Італійське Королівство з Віктором Емануїлом II як першим італійським королем (Рим і Венеція тоді ще не входили до складу нової держави).
  • 1899 — опубліковано класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!.
  • 1906 — Президент США Теодор Рузвельт вперше використав термін «вигрібальник сміття» стосовно журналістів.
  • 1930 — Американського мафіозі Аль Капоне випустили на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини.
  • 1937 — з посади другого секретаря ЦК компартії України зняли П. Постишева.
  • 1945 — у Німеччині утворили Український Національний Комітет під проводом генерала Павла Шандрука.
  • 1948 — Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали Брюсельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU).
  • 1950 — у США оголошено про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію.
  • 1951 — Українська Повстанська Армія (УПА) закликала США допомогти їй у боротьбі з СРСР.
  • 1959 — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) втік із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками).
  • 1960 — у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.
  • 1966 — американська субмарина Олвін (Alvin) знайшла у Середземному морі (поблизу берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу.
  • 1972 — у Києві створили Інститут книги та друкарства.
  • 1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українське козацтво.
  • 1995 — вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV.
  • 1999 — з Міжнародного Олімпійського Комітету виключені 6 його членів, звинувачених у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"| РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ