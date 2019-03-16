ІМЕНИНИ 16 БЕРЕЗНЯ

Марта — ім’я відбувається від давньоєврейського імені, яке означає «пані», «господиня», «наставниця». У Україні це ім’я звучить як Марфа. Зменшувально-пестливі звертання Мара, Тата, Маруся також можуть бути як і самостійними іменами, так і зверненнями до інших імен.
Михайло — чоловіче ім’я, що має древнеиудейские коріння. Походження імені Михайло пов’язане зі словами, які переводяться з давнеиудейского мови як «той, хто як Бог», «подібний до Бога», «рівний Богу». У християн особливо шанується Архангел Михайло, тому це ім’я має широке поширення в християнських країнах.