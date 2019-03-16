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ПРИКМЕТИ НА 16 БЕРЕЗНЯ

16.03.2019 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет

16 березня вшановується пам’ять святих мучеників Євтропія, Кліоніка і Василіска. У народі цей день відомий як Євтропій день.

У народі подейкували «Василіск і Євтропій — сніг топлять».

Також у цей день вшановується пам’ять протоієрея Петра Турчанинова.

У минулі часи помітили, яка середина березня — таке і літо. Так само вважалося, що в цей день прокидається ведмідь і вилазить з барлоги.

Помічали люди, що починали повертатися з півдня перелітні птахи, тому готувалися зустріти їх. Для шпаків готували шпаківні, так як їх чекали особливо, оскільки вони оберігають город від шкідників.

У цей день виходили в поля і обходили їх хрест-навхрест, щоб увагу сонця залучити, змусити його на полі сніг топити. Крім того, хрест на поле мав захистити посіви від хвороб і набігів нечистої сили. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку.

Народні прикмети на 16 березня:

1.Сильний вітер під час опадів при плюсовій температурі — до швидкого припинення снігу і різкого потепління.

2.Грім — до повернення холодів

3.Якщо небо на ніч покривається хмарами і посилюється вітер, то заморозків не буде

4.Прилетів жайворонок — до стійкого тепла. Рано повернулися з півдня граки — на теплу весну

5.Чим сильніше вітер, тим менше вірогідність місцевих заморозків

6.Жайворонки співають довго — збережеться ясна погода без опадів, не чутно з ранку — чекай поганої погоди.

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