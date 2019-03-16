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На в’їзді до Родинського загорілася автівка

16.03.2019 Новини Комментариев нет

Вчора, 15 березня, пізно ввечері на в’їзді до міста Родинське сталася дорожня-транспортна пригода. 

Як повідомляють свідки події, «Тойота» та «Опель» не розминулися на повороті до міста. Внаслідок цього одна з автівок загорілася.

Водій «Опеля», який отримав травми внаслідок зіткнення, був госпіталізований у місцеву лікарню.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

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