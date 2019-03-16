На в’їзді до Родинського загорілася автівка

Вчора, 15 березня, пізно ввечері на в’їзді до міста Родинське сталася дорожня-транспортна пригода.
Як повідомляють свідки події, «Тойота» та «Опель» не розминулися на повороті до міста. Внаслідок цього одна з автівок загорілася.
Водій «Опеля», який отримав травми внаслідок зіткнення, був госпіталізований у місцеву лікарню.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.