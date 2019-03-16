Актуально:

mebellier

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 16 БЕРЕЗНЯ

16.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 870 — заснування в Болгарії православної церкви.
  • 1079 — в Ірані прийнятий мусульманський календар.
  • 1521 — під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягнув берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він загинув у сутичці з місцевими жителями.
  • 1664 — поляки розстріляли українського гетьмана Івана Виговського.
  • 1827 — почав виходити перший в Америці журнал чорношкірих «Журнал свободи».
  • 1851 — Іспанія і Ватикан уклали конкордат, за яким католицька церква одержала повний контроль над освітою і цензурою в Іспанії.
  • 1880 — за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.
  • 1915 — через бійку, яку влаштував Володимир Маяковський, поліція Петрограду закрила клуб артистів і поетів «Бродячий пес».
  • 1917 — у Києві відбулася велика маніфестація — День свята революції. У ході мітингу кияни знищили міський пам’ятник Столипіну.
  • 1919 — у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.
  • 1923 — римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах.
  • 1936 — з конвеєру Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль — лімузин марки «М-1».
  • 1960 — у Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.
  • 1988 — газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, в результаті чого загинуло кілька тисяч його мешканців.
  • 1990 — у Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
  • 1994 — фігуристка Тоня Хардинг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган.
  • 1998 — Ватикан вибачився перед євреями за бездіяльність католицької церкви в роки Голокосту.
  • 2000 — українська міліція затримала колишнього міського голову Ужгорода Сергія Ратушняка, який протягом двох років ховався від правосуддя.
  • 2006 — Генеральна асамблея ООН майже одностайно проголосувала за утворення Ради з прав людини.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"| РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ