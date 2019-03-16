ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 16 БЕРЕЗНЯ 16.03.2019 Варто знати Комментариев нет 870 — заснування в Болгарії православної церкви.1079 — в Ірані прийнятий мусульманський календар.1521 — під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягнув берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він загинув у сутичці з місцевими жителями.1664 — поляки розстріляли українського гетьмана Івана Виговського.1827 — почав виходити перший в Америці журнал чорношкірих «Журнал свободи».1851 — Іспанія і Ватикан уклали конкордат, за яким католицька церква одержала повний контроль над освітою і цензурою в Іспанії.1880 — за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.1915 — через бійку, яку влаштував Володимир Маяковський, поліція Петрограду закрила клуб артистів і поетів «Бродячий пес».1917 — у Києві відбулася велика маніфестація — День свята революції. У ході мітингу кияни знищили міський пам’ятник Столипіну.1919 — у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.1923 — римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах.1936 — з конвеєру Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль — лімузин марки «М-1».1960 — у Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.1988 — газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, в результаті чого загинуло кілька тисяч його мешканців.1990 — у Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.1994 — фігуристка Тоня Хардинг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган.1998 — Ватикан вибачився перед євреями за бездіяльність католицької церкви в роки Голокосту.2000 — українська міліція затримала колишнього міського голову Ужгорода Сергія Ратушняка, який протягом двох років ховався від правосуддя.2006 — Генеральна асамблея ООН майже одностайно проголосувала за утворення Ради з прав людини. Tweet Pin It Tags:16 березня, 16 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ