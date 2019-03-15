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ПРИКМЕТИ НА 15 БЕРЕЗНЯ

15.03.2019 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет

У цей день в народі говорили: «Федот злий-злий — же не бути травню з травою». Спостерігали 15 березня за природними явищами і судили про те, якою буде погода в найближчі місяці і дні.Крестьяне в цей день сподівалися на відлигу, бо в цьому випадку сінокіс багатим буде.

У народі 15 березня відомий як Агафонов День, Вітри-Віхрова, Агафон-гуменник, Федот-Овчинников, Федот-вітрогон, Федотов день. Говорили, що дмуть дуже сильні вітри, але тріскучих морозів більше не передбачається. Хоча й намагалися зайвий раз на вулицю не виходити, щоб не застудитися. Казали: «Авдотья Федота не спитала — весну спорядила. А Федот то дах зірве, то стіс розвороту — все мужиків забуття ». Це означало, що вітряний день 15 березня міг бути досить небезпечним.

Оскільки день випадав зазвичай на Великий Піст, рекомендувалося його не порушувати і слідувати монастирським статутом. Старалися 15 березня дотримуватися сухоядение, тобто вживати в їжу овочі без будь-якої термічної обробки. Приймати їжу потрібно було тільки 1 раз на день після заходу сонця. Крім цього, намагалися утримуватися від розваг, поганих думок і лихослів’я. Аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на найближчі місяці і дні.

Народні прикмети на 15 березня

  1. Довгі бурульки — весна буде довга
  2. Яка 15 березня погода, таким і липень буде
  3. Якщо дме теплий і південний вітер, то літо, за прикметами, буде дощовим і теплим. Холодний північний вітер зі снігом віщує відповідно холодне літо
  4. Вітер на Федота вважався нещасливим, оскільки міг «надути» яку-небудь хворобу
  5. Ударили 15 березня морози — чекай проблем із заготівлею корму для худоби і поганих сінокосів
  6. Сонце світить опівдні — це хороший знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба
  7. Заметіль і снігопади на Федота — прикмета того, що перша трава з’явиться дуже пізно
  8. Відлига на Федота — під землею джерела закипіли
  9. Сніг іде вранці — чекай доброго врожаю зернових культур. Якщо сніг йде опівдні або ближче до вечора — урожай хліба буде пізнім
  10. Сніг іде 15 березня весь день — потеплішає нескоро
  11. Якщо на Федота посіяти селеру і цибулю — урожай цих культур буде дуже хорошим
  12. Якщо купити в цей день герань з червоними квітами і не торгуватися, а потім поставити її на підвіконня, то можна задобрити домовика і підпорядкувати його собі
  13. Якщо в сім’ї є людина, що відзначає день народження 15 березня, то його пригощають кашею на меду, щоб він залишався вірний своїм близьким все життя
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