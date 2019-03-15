ПРАЦІВНИКИ «ВОДА ДОНБАСУ» ДВА ДНІ ПРОВОДИЛИ РЕМОНТНІ РОБОТИ НА НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ ЮДВ

З 13 по 14 березня ремонтні бригади Ясинуватського ділянки Донецького РПУ працювали над усуненням витоку на водогоні діаметром 1400 мм на насосній станції першого підйому Южнодонбасского водопроводу (ЮДВ).
Про це повідомляється на офіційному сайті комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».
Так, 13 березня, як тільки бригада прибула до місця пошкодження, почалися бойові дії, які не дозволили закінчити роботи. 14 березня були отримані гарантії безпеки і працівники приступили до відновних робіт, в ході виконання яких була заварена тріщина довжиною 70 сантиметрів.
Нагадаємо, насосна станція першого підйому Южнодонбасского водопроводу знаходиться в «сірій» зоні між селами Василівка і Крута Балка. Це один з найважливіших об’єктів водопостачання регіону. Від насосної станції першого підйому ЮДВ вода з каналу Сіверський Донець-Донбас подається на чотири фільтрувальних станції: Карловську (водопостачання населених пунктів — міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Бажане, Кураховка, Новодонецьке, Святогоровка, Гострий, Цукурине; села: Олександропіль, Ганнівка, Балаган, Беззаботовка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Иверское, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (водопостачання населених пунктів: міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне) Старокримські № 1 і №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).