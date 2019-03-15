ПОЛІЦІЯ ПОКРОВСЬКА ЗАТРИМАЛА ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ВИКРАВ БЛИЗЬКО 300 КІЛОГРАМІВ ВУГІЛЛЯ

На залізничній станції Покровськ місцевий житель з вантажного вагона викрав близько 300 кілограмів вугілля. Скористатися викраденим йому завадили правоохоронці та працівники воєнізованої охорони, які затримали зловмисника. Крадене вугілля вилучено, а правопорушнику загрожує до трьох років в’язниці.
Під час відпрацювання території обслуговування, оперативники Покровського відділу поліції разом із працівники воєнізованої охорони помітили стороннього чоловіка, який знаходився біля вантажних вагонів. З’ясувалося що підозрілий чоловік прибув до залізниці щоб викрасти вугілля та встиг наповнити ним вже 5 мішків.
Крадієм виявився 35-річний місцевий житель. За словами зловмисника, крадене вугілля він збирався використовувати для опалення власного житла.
Вага викраденого вугілля склала близько 300 кілограмів.
Вугілля вилучено і буде повернуте законному власнику, а відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.