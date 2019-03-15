ГОРОСКОП НА 15 БЕРЕЗНЯ

Овен
Вам закортить зайнятись господарством. Підключайте інших.
Телець
Буде багато спілкування. У суперечках народиться істина.
Близнюки
Усі плани і справи, пов`язані з фінансами, будуть вдалими.
Рак
Ви сьогодні майже Шерлок Холмс. Розгадаєте усі загадки.
Лев
Час для самообману завершився. Повертайтесь у реальність.
Діва
Чекайте на вигідне знайомство. Будьте відкритим і щирим.
Терези
Життя підкине можливість вибору. Серце знає відповідь.
Скорпіон
Не вирішуйте проблеми самотужки. Зверніться до фахівців.
Стрілець
Ви налаштовані войовниче. Ймовірні суперечки і конфлікти.
Козеріг
Сприймайте все позитивно. Дратівливість вам не личить.
Водолій
Не бійтесь нових обов`язків. За ними – великі звершення!
Риби
Справите враження на будь-кого! Ваша сила – в інтелекті.