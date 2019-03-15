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ГОРОСКОП НА 15 БЕРЕЗНЯ

15.03.2019 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Вам закортить зайнятись господарством. Підключайте інших.

Телець

Буде багато спілкування. У суперечках народиться істина.

Близнюки

Усі плани і справи, пов`язані з фінансами, будуть вдалими.

Рак

Ви сьогодні майже Шерлок Холмс. Розгадаєте усі загадки.

Лев

Час для самообману завершився. Повертайтесь у реальність.

Діва

Чекайте на вигідне знайомство. Будьте відкритим і щирим.

Терези

Життя підкине можливість вибору. Серце знає відповідь.

Скорпіон

Не вирішуйте проблеми самотужки. Зверніться до фахівців.

Стрілець

Ви налаштовані войовниче. Ймовірні суперечки і конфлікти.

Козеріг

Сприймайте все позитивно. Дратівливість вам не личить.

Водолій

Не бійтесь нових обов`язків. За ними – великі звершення!

Риби

Справите враження на будь-кого! Ваша сила – в інтелекті.

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