ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 БЕРЕЗНЯ

44 до н. е. — змовники під час засідання сенату вбили римського імператора Юлія Цезаря.
1493 — два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повернулися в Іспанію, привізши в Європу перших індіанців.
1603 — французький дослідник Самуель де Шамплан відправився у свою першу експедицію у Канаду.
1820 — Мен став 23-м штатом США.
1830 — вийшов останній, 13-й номер «Литературной газеты», який редагував О. С. Пушкін.
1830 — Оноре Бальзак побрався з Евеліною Ганською.
1867 — австрійці й угорці домовилися про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина.
1884 — у Києві розгромлена підпільна типографія народовольців.
1892 — американський винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор.
1892 — заснований англійський футбольний клуб «Ліверпуль».
1906 — зареєстрована компанія «Роллс-Ройс».
1917 — у Росії сформований Тимчасовий уряд, Микола II відрікся від престолу.
1917 — у ході Лютневої революції з Бутирської в’язниці звільнений Нестор Махно — майбутній лідер українських анархістів.
1919 — французи ввели облоговий стан в Одесі.
1919 — більшовики націоналізували театри України.
1927 — почалося будівництво Дніпрогесу.
1937 — у Чикаго відкритий перший банк донорської крові.
1938 — у Саудівській Аравії розпочали перші пошуки нафти.
1939 — німецькі війська зайняли Прагу.
1939 — Карпатська Україна проголосила незалежність.
1942 — Гітлер оголосив, що до літа «російська кампанія» буде завершена.
1962 — американський президент Джон Кеннеді ввів «Білль про права споживача». Тепер — Всесвітній день захисту прав споживача.
1964 — відбулося весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона.
1994 — прийнята Конституція Республіки Білорусь.
відбулося весілля Пугачової і Кіркорова.
1996 — південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс став другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів.
1998 — в Іспанії сформований найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів.
2001 — чеченські терористи захопили авіалайнер «Ту-154».
2015 — щонайменше у 80-ти містах Бразилії, вийшли на вулиці 1,5 мільйони демонстрантів, вимагаючи відставки уряду країни та чинного президента Ділми Русеф. Демонстранти навіть вимагали прямого втручання армії, аби відсторонити від влади «Робочу партію», яка править країною близько 12-ти років.