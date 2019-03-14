16 БЕРЕЗНЯ ВІДБУДЕТЬСЯ ПРОБНЕ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

У суботу, 16 березня, в Донецькій і Луганській областях відбудеться пробне зовнішнє незалежного оцінювання з української мови та літератури.
Участь у тестуванні допоможе його учасникам ознайомитись із процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування, робочого місця, іншими особливостями тестування.
Цього року взяти участь у пробному тестуванні з української мови та літератури виявили бажання понад 166 тисяч осіб. Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО створені інформаційні сторінки, де розміщена інформація про час і місце проходження тестування.
Після тестування на цих сторінках також будуть опубліковані результати учасника.
Для отримання результатів пробного ЗНО з української мови і літератури кожному учаснику буде необхідно внести свої відповіді на спеціальний сервіс.
Результати тестування з української мови і літератури буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 22 березня.
Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію та не будуть використовуватись для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.