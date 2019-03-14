ІМЕНИНИ 14 БЕРЕЗНЯ

Олександр — ім’я Олександр поєднує в собі два інших чоловічих імені: «andres» і «alexeo». Таким чином, в значенні імені Олександр об’єднані два поняття: «алекс» в перекладі з грецького означає «захищає», а «андрос» – «оберіг». Не дивно, що таке відоме, красиве і звучне ім’я носили багато великі люди. В іншій трактовці ім’я Олександр означає «мужній захисник».
Олександра — в перекладі з грецького означає «мужня», «захисниця». Парне чоловіче ім’я — Олександр. У українській мові це ім’я має різні форми — лександр, Ляксандра, Олекса, Алекса, Алеся, Олеся, Леся. Під впливом французької мови ім’я Олександр набуло деяке інше звучання, після якого з’явилися нові імена, схожі на Олександра, але які є надалі самостійними — Александріна, Олександрія, Алеста, Сандра і Сандрін.
Ганна — жіноче ім’я єврейського походження. Походження імені Ганна пов’язано з такими словами на івриті як «благодать», «сила», «хоробрість». Деякі дослідники вказують, що ім’я Анна може означати «милість божа».
Антон — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені Антон пов’язано з римським родовим ім’ям Антоніус. Воно може означати «состязающийся в силі», «протистоїть», «вступає в бій». Деякі дослідники вказують на зв’язок імені Антон з грецьким словом, яке перекладається як «колір», «квітка».
Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Михайло — чоловіче ім’я, що має древнеиудейские коріння. Походження імені Михайло пов’язане зі словами, які переводяться з давнеиудейского мови як «той, хто як Бог», «подібний до Бога», «рівний Богу». У християн особливо шанується Архангел Михайло, тому це ім’я має широке поширення в християнських країнах.
Надія — ім’я відбувається зі старослов’янської мови. Надія – переклад грецького імені Елпіс. За церковними легендами Надія – з легендарної родини мучениць, в яку входили сестри-гречанки Пістіс (Віра), Елпіс (Надія) і Агапе (Любов). Ім’я Елпіс означає “воля”, ім’я “надія” – від дієслова “діяти”. Це велике ім’я не віщує його власниці безтурботного майбутнього і легкого життя.
Ольга — жіноче ім’я східно-слов’янського походження. Існують дві основні версії походження цього імені. Згідно з першою з них, це давньоруське ім’я, яке було запозичене з скандинавської мови. Воно утворене від імені Хельга, що означає «священна», «свята», «мудра», «світла». За іншою версією походження імені Ольга пов’язано з давньослов’янськими іменами Волх, Вольга. Вони означали «сонячна», «гарна», «велика».
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».