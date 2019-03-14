РЯТУВАЛЬНИКИ ПОКРОВСЬКА НАГАДУЮТЬ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ХИБНІ ДЗВІНКИ ТА ВИКЛИКИ

Номер екстреного виклику «101» – найважливіший телефонний номер, який повинна знати кожна людина. Часто від нього залежить життя, і не лише власне. Щодоби на цей номер надходить понад 500 дзвінків.
Але буває й так, що цей найважливіший номер стає інструментом для пустощів та недолугих жартів. За статистикою, на «101» таких дзвінків – близько половини.
Доволі часто, і діти, і дорослі телефонують на «101», наче в довідкову службу, із запитаннями на кшталт, «як викликати таксі», «як перевірити стан рахунку мобільного», «який сьогодні день тижня», «котра година» і т.д. Окремі «веселуни», просять врятувати їх від голоду та повідомити номер телефону доставки піци, є просто охочі повправлятися в «красномовстві» та такі, що телефонують, аби поскаржитись на сусідів, чинну владу, чи просто «випустити пару» з будь-якого іншого приводу… І мало хто з цих «горе-абонентів» замислюється, що насправді такі дзвінки займають ефір і, передусім, не дають додзвонитися тим, хто дійсно потребує допомоги.
Так, згідно статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення, завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, таких як пожежна охорона, поліція, швидка медична допомога, аварійна служба – тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімуми доходів громадян.
За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, статтею 259 Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. До того ж, зловмиснику доведеться оплачувати всі витрати по виїзду представників екстрених служб (витрати на паливно-мастильні матеріали, амортизаційні витрати, оплата праці співробітників та інше).