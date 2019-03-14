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ПРИКМЕТИ НА 14 БЕРЕЗНЯ

14.03.2019 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет

У цей час починають дути досить сильні «подсвистывающие» вітри, які часто виникають навесні.

Кажуть: «Євдокія Весна-красне літечко спекотне несла» або «Прийшли весняні Євдокіі — принесли мужикам аграрні витівки». З цих приказок зрозуміло, що саме 14 березня селяни приступали до польових робіт. Дні ставали теплими, а тому, можна було починати посівну.

Народні прикмети:

  1. Якщо на Євдокію сонячно і тепло, значить, всю весну погода буде гарна
  2. Ласкавий і теплий ветер14 березня — літо, швидше за все, буде з великою кількістю опадів і холодним
    3. Кури талу воду п’ють — прикмета до того, що мороз буде, а холодна погода протримається достатньо довго
    4. Сонячний день віщує врожай зернових, грибів і гарбузових культур
    5. Теплий день 14 березня — літо буде спекотним, а також можна чекати хорошого сінокосу
    6. Дощовий день — багато хліба буде
    7. Густий туман 14 березня обіцяє багатий урожай бобових культур
    8. Заморозки — гречка погано вродить
    9. Почалася хуртовина — весь рік буде достатньо холодно
    10. Холодна Авдотья — прикмета того, що весна прийде пізно і буде холодною. Сніг, швидше за все, довго не буде танути
    11. Повінь в цей день — на луках буде багато трави, а худоба буде сильним і здоровим
    12. Річки не розливаються — у квітні пізно з’явиться трава
    13. Голосно каркають ворони — чекай потепління
    14. Якщо з допомогою сучків, зібраних у лісі, розвести 14 березня вогонь у будинок, то можна прискорити прихід весни — так говорили в народі
    15. Засвистів бабак — тепло прийде
    16. Дзвінка крапель — чекай спекотного літа
    17. Вітер дме з Заходу чи Півдня — чекай спекотного літа. Вітер дме з Півдня — опади будуть влітку. Північний вітер віщує холодне літо
    18. В небі 14 березня сонце грає — чекай доброго врожаю грибів, огірків, трав, зернових
    19. Прилетіли ластівки — буде тепле і явне. Покладається підгодовувати їх хлібними крихтами і зустрічати з радістю
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