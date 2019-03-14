НА ДОНЕЧЧИНІ ПОЧАЛИ РОЗРОБЛЯТИ СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ ДО 2017 РОКУ

У Краматорську під головуванням голови Донецької облдержадміністрації Олександра Куця пройшло спільне засідання координаційної групи з розробки проектів Стратегії розвитку області у 2020-2027 роках.
Участь у засіданні взяли керівництво Донецької облдержадміністрації, представники об’єднаних територіальних громад, громадських організацій, бізнесу та міжнародних організацій.
«Головним завданням Стратегії вбачаю збереження людського потенціалу Донеччини. Для цього маємо сконцентруватися на напрямках, які мають глобальний вплив на область; знайти родзинки, які дозволять нам закласти міцний фундамент для розвитку», — наголосив Олександр Куць.
Під час засідання був затверджений організаційний план розробки Стратегії та склад робочих груп і підгруп, відповідальним за узагальнення інформації та подальшу розробку Стратегії визначений департамент економіки Донецької ОДА. Відповідно до затвердженого плану розробки Стратегії, її базовий варіант представлять для громадських обговорень у вересні поточного року, і вже у жовтні планується провести спільне засідання координаційної групи, яка розгляне та затвердить остаточний варіант документу.
«Прошу членів робочих груп, представників місцевої влади та громадськість серйозно підійти до розробки цього важливого для області документу. Департамент економіки надасть максимальні можливості для участі у цій роботі кожному жителю області за допомогою онлайнових інструментів: скайп-конференцій, обговорення у соцмережах, на сайті ДонОДА тощо.
Стратегія розвитку області має врахувати не лише особливості та потреби кожного куточка Донеччини, а й світові тенденції; стати «живим» інструментом для реалізації спільного бачення нашого майбутнього», — підкреслив очільник області.
Стратегія розвитку області до 2027 року потрібна для того, щоб визначити головні пріоритети та напрямки розвитку області, окреслити проекти, для фінансування яких залучаються кошти Державного фонду регіонального розвитку.