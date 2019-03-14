ВІДНОСНО МЕШКАНЦЯ НОВОГРОДІВКИ, ЯКИЙ ЗБЕРІГАВ ВДОМА ГРАНАТУ, ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Співробітниками поліції Селидового була отримана оперативна інформація про те, що 36-річний мешканець Новогродівки за місцем мешкання зберігає боєприпаси.
Отримавши постанову суду на проведення обшуку, правоохоронці вирушили за вказаною адресою. Під час проведення обшуку у спальній кімнаті була виявлена граната РГД-5.
Зі слів власника боєприпасу, цю гранату він знайшов у 2015 році на території с. Опитне Ясинуватського та вирішив залишити собі. Показання порушника будуть перевірені під час досудового розслідування.
Небезпечна «знахідка» вилучена та направлена на експертизу, а відносно її власника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Правоохоронці нагадують, що кожен, хто має в себе зброю без відповідного дозволу, може принести її до поліції аби уникнути відповідальності, яка передбачена чинним законодавством.