ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 14 БЕРЕЗНЯ 14.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1489 — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції1492 — Кастильська королева Ізабелла наказала вислати 150 тис. євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво1839 — Виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використав термін «фотографія».1917 — у Києві розпочався З’їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з’їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях1923 — Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі1939 — фашистська Мадярщина розпочала війну проти Карпатської України1990 — у Стрию Львівської області вперше у радянський час підняли український національний (синьо-жовтий) прапор над адміністративною будівлею — міськвиконкомом1994 — випущено реліз Linux 1.0.0.2014 — у Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українському конфлікті бій із застосуванням вогнепальної зброї Tweet Pin It Tags:14 березня, 14 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ