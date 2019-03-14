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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 14 БЕРЕЗНЯ

14.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1489 — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції
  • 1492 — Кастильська королева Ізабелла наказала вислати 150 тис. євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво
  • 1839 — Виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використав термін «фотографія».
  • 1917 — у Києві розпочався З’їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з’їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях
  • 1923 — Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі
  • 1939 — фашистська Мадярщина розпочала війну проти Карпатської України
  • 1990 — у Стрию Львівської області вперше у радянський час підняли український національний (синьо-жовтий) прапор над адміністративною будівлею — міськвиконкомом
  • 1994 — випущено реліз Linux 1.0.0.
  • 2014 — у Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українському конфлікті бій із застосуванням вогнепальної зброї
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