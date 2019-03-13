ІМЕНИНИ 13 БЕРЕЗНЯ

Марина (лат. marina — «морська», від mare — «море») – православне жіноче ім’я.
Василь (дав.-гр. Βασίλειος «царський» < βασιλεύς — «цар») — чоловіче ім’я. Має грецьке коріння. З’явилось із часів перських війн та на початку мало значення «перський цар, князь». Поширене серед українських чоловіків, а також у чоловіків інших народів.
Микола — українське чоловіче особове ім’я. Ім’я Микола складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».
Василь (дав.-гр. Βασίλειος «царський» < βασιλεύς — «цар») — чоловіче ім’я. Має грецьке коріння. З’явилось із часів перських війн та на початку мало значення «перський цар, князь». Поширене серед українських чоловіків, а також у чоловіків інших народів.