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ІМЕНИНИ 13 БЕРЕЗНЯ

13.03.2019 Цікаво знати Комментариев нет

Марина (лат. marina — «морська», від mare — «море») – православне жіноче ім’я.

Василь (дав.-гр. Βασίλειος «царський» < βασιλεύς — «цар») — чоловіче ім’я. Має грецьке коріння. З’явилось із часів перських війн та на початку мало значення «перський цар, князь». Поширене серед українських чоловіків, а також у чоловіків інших народів.

Микола — українське чоловіче особове ім’я. Ім’я Микола складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».

Василь (дав.-гр. Βασίλειος «царський» < βασιλεύς — «цар») — чоловіче ім’я. Має грецьке коріння. З’явилось із часів перських війн та на початку мало значення «перський цар, князь». Поширене серед українських чоловіків, а також у чоловіків інших народів.

 

 

 

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