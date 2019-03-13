У СЕЛИДОВОМУ ПРИЗНАЧИЛИ НОВОГО КЕРІВНИКА ПОЛІЦІЇ

Сьогодні, 13 березня, відбулася зустріч керівника поліції Покровської оперзони з правоохоронцями Селидівського відділення поліції. Юрій Гречишкін представив особовому складу нового очільника даного відділення.
Так, наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області Миколи Семенишина, тимчасово виконуючим обов’язки начальника Селидівського відділення поліції призначено підполковника поліції Головатенко Віталія Геннадійовича.
Новий керівник Селидівського відділення поліції має звання підполковника поліції, свою службу в правоохоронних органах розпочав в 1996 році. Впродовж 22 років служби Віталій Головатенко працював на посадах від оперуповноваженого карного розшуку до заступника начальника Авдіївського відділення поліції.
Наразі новому керівнику поліції Селидового довірено організувати роботу на належному рівні та домогтися того, щоб місцеві мешканці відчували надійний захист та всебічну підтримку правоохоронців.
Після представлення нового очільника Селидівського відділення поліції, була проведена оперативна нарада з керівниками служб. Кожному з присутніх були поставлені чіткі завдання, вимоги та строки на їх виконання.