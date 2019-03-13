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У ПОКРОВСЬКУ БІЛЯ СУДУ СТАЛАСЯ МАСОВА БІЙКА

13.03.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

Сьогодні близько 14.45 на лінію «102» надійшло повідомлення, що біля Покровського міськрайонного  суду відбувається масова бійка. На місце події негайно була направлена слідчо-оперативна група.

Про це повідомляється на офіційному сайті Покровського відділу поліції.

Всі особи причетні до бійки встановлені. Наразі правоохоронці за узгодженням з прокуратурою вирішують питання щодо проведення першочергових  слідчих дії.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

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