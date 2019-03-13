У ПОКРОВСЬКУ БІЛЯ СУДУ СТАЛАСЯ МАСОВА БІЙКА

Сьогодні близько 14.45 на лінію «102» надійшло повідомлення, що біля Покровського міськрайонного суду відбувається масова бійка. На місце події негайно була направлена слідчо-оперативна група.
Про це повідомляється на офіційному сайті Покровського відділу поліції.
Всі особи причетні до бійки встановлені. Наразі правоохоронці за узгодженням з прокуратурою вирішують питання щодо проведення першочергових слідчих дії.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.