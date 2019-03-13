РОДИНСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА ЗНОВ У ЦЕНТРІ РЕМОНТНОГО СКАНДАЛУ

Ремонт в музичній школі Родинського триває вже декілька років. Неодноразово у засобах масової інформації повідомлялось про порушення, з якими проводилися ці ремонтні роботи. І хоча міський голова Покровська говорив про те, що підрядники виправлять всі недоліки за власний кошт, 5 березня в системі державних закупівель Прозорро відділ культури Покровського міської ради уклав ще один договір з ТОВ «Дені-ДОНБАС» на проведення капітального ремонту комунального підприємства «Родинська музична школа». Сума договору склала 1 мільйон 278 тисяч 545 гривень 82 копійки.