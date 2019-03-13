У народі говорили, що з’явилася крапель, і це означає, що Зима плаче. У цей час починали запасатися сосновими нирками, які використовувалися в лікувальних цілях. Девушкі13 березня виспівували веснянки і займалися випічкою калачів. Вважалося, що 13 березня потрібно обов’язково з’їсти калач натщесерце — це на щастя.
Весна в цей час відчувалася все більше і більше. Зокрема, значно збільшувалася тривалість світлового дня. З’являлися капели, і саме тому, 13 березня називали днем святого Василя, Василя-крапельника. Аналізіровалі13 березня природні явища і намагалися передбачити погоду на наступні місяці і дні.
Народні прикмети на 13 березня
- Якщо саме 13 березня поставити в будинку гілочку ялини або сосни, то члени сім’ї будуть здорові весь рік. Також в народі заварювали і пили в цей день чай із соснових бруньок — це обіцяло благополуччя.
- Якщо сніг на дахах 13 березня вже розтанув, значить, скоро почнеться відлига
- Довгі бурульки на дахах — буде хороший урожай конопель та льону. Однак що стосується літа, то воно ще далеко, і на потепління розраховувати не потрібно
- Пішов дощ — влітку буде хороша погода
- Якщо у таловин краю «круті», то весна буде погожою, і літо настане швидко. А от, пологі краю «говорять» про те, що весна все-таки затягнеться
- Дзвінка крапель 13 березня — влітку буде великий врожай
- Прилетіли граки — значить, сніг скоро розтане, але влітку буде багато дощів
- Навколо сонця видно кола — рік буде врожайним. Також можна очікувати на хороший кльов у серпні та вересні
- Похмура погода 13 березня — вночі очікуються заморозки
- Південний вітер дме, але крапель дзвенить — прикмета того, що буде хороший урожай, і рибалкам пощастить
- Сонячний день 13 березня — рік буде родючим
- Кажуть: «У цей день щука хвостом лід розбиває» — починається людства
- Якщо дружина 13 березня буде особливо ніжна і ласкава з чоловіком, він ніколи не буде їй змінювати
- У сонячну погоду на Василя повітря на вулиці володіє цілюще силою
- 13 березня присвятиш роботі не землі — прикмета того, що вся вона пройде вдало
- Нирки, які зібрали на Васильєв день, зберігатимуть свою цілющу силу протягом усього року