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НА ЛІНІЇ 102 МОЖЛИВІ ТИМЧАСОВІ ЗБОЇ

13.03.2019 Новини Комментариев нет

У зв’язку з технічними причинами у роботі лінії 102 можливі тимчасові збої. Фахівці працюють над усуненням неполадок. Звернутися до поліції можна за резервними номерами:

Колл-центр поліції:

— 066-9-102-102

— 068-9-102-102

— 073-9-102-102

Міські телефони чергових частин базових відділів поліції Донеччини:

Центральний відділ поліції: (0629) 54-16-84

Краматорський відділ поліції: (06264) 7-02-47

Слов’янський відділ поліції: (06262) 3-44-07

Покровський відділ поліції: (06239) 52-11-07

Волноваський відділ поліції: (06244) 4-11-02

Бахмутський відділ поліції: (0627) 44-59-56

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