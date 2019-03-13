НА ЛІНІЇ 102 МОЖЛИВІ ТИМЧАСОВІ ЗБОЇ

У зв’язку з технічними причинами у роботі лінії 102 можливі тимчасові збої. Фахівці працюють над усуненням неполадок. Звернутися до поліції можна за резервними номерами:
Колл-центр поліції:
— 066-9-102-102
— 068-9-102-102
— 073-9-102-102
Міські телефони чергових частин базових відділів поліції Донеччини:
Центральний відділ поліції: (0629) 54-16-84
Краматорський відділ поліції: (06264) 7-02-47
Слов’янський відділ поліції: (06262) 3-44-07
Покровський відділ поліції: (06239) 52-11-07
Волноваський відділ поліції: (06244) 4-11-02
Бахмутський відділ поліції: (0627) 44-59-56