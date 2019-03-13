З КВІТНЯ БАГАТОДІТНІ РОДИНИ БУДУТЬ ОТРИМУВАТИ ДОДАТКОВУ ВИПЛАТУ НА ДІТЕЙ ДО 6 РОКІВ

Кабінет міністрів ввів з 1 квітня щомісячну виплату в розмірі 1,7 тис. гривень багатодітним сім’ям за третю і наступну дитину у віці до 6 років. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду сьогодні, 13 березня.
«Кожна багатодітна сім’я отримає на третю, четверту, п’яту і наступну дитину до 6 років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. З 1 квітня — 1 626 тис. гривень на місяць на одну дитину, з 1 липня — 1 699 тис. гривень, з 1 грудня — 1 779 тис. гривень», — відзначив міністр соціальної політики Андрій Рева.
У свою чергу прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував не підвищувати виплату кілька разів у році, а відразу встановити її на рівні 1,7 тис. гривень. Документ прийнятий на засіданні з доопрацюванням.
Варто відзначити, що станом на 1 січня, в Україні стоїть на обліку 334 тис. багатодітних сімей, в яких виховується 1,1 млн дітей. За словами міністра, виплати передбачені для 158,8 тис. дітей до 6 років (третя і більше дитина в сім’ї). Щомісячна допомога буде виплачуватися за рахунок субвенцій місцевим бюджетам в рамках затвердженого бюджету на поточний рік.