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ГОРОСКОП НА 13 БЕРЕЗНЯ

13.03.2019 Гороскоп Комментариев нет

ОВЕН

Дуже відповідально підберіть гардероб на робочу зустріч.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні доведеться долати бар’єри. Ви міцний горішок.

БЛИЗНЮКИ

Більше фантазуйте і мрійте. Ваша життя стане яскравішим.

РАКИ

Не панікуйте, якщо потерпіли невдачу. Вона загартує.

ЛЕВ

Вас надихатимуть цілий день колеги, друзі та ще дехто.

ДІВА

Вас важко відволікти від роботи. Але буде одна причина.

ТЕРЕЗИ

Слушна порада вирішить вашу найбільшу проблему.

СКОРПІОН

Буде неочікувана пропозиція від керівництва.

СТРІЛЕЦЬ

Ви не можете все контролювати. Насолоджуйтеся життя.

КОЗЕРІГ

Ваші капризи нестерпні. Дайте собі раду і своїм емоціям.

ВОДОЛІЙ

Намагайтеся цінувати все, що маєте. І отримаєте більше.

РИБИ

Мрії збуваються. Мрійте і буде все, чого ви так бажаєте.

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СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"| РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ