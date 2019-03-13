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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 13 БЕРЕЗНЯ

13.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1325 — заснована столиця ацтекської імперії Теночтитлан (зараз — Мехіко).
  • 1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився з загоном солдатів в Мексиці.
  • 1639 — коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) названий Гарвардським на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда.
  • 1669 — підписані Глухівські статті — договір про права українських козаків, укладений між Москвою та козацьою старшиною.
  • 1781 — Вільям Гершель відкрив Уран, сьому планету Сонячної системи.
  • 1809 — сер Джордж Гордон зайняв місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон.
  • 1917 — до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський.
  • 1917 — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор.
  • 1921 — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю.
  • 1938 — Австрію приєднано до нацистської Німеччини (аншлюс).
  • 1949 — у Канаді почала діяльність Українська Вільна Академія Наук.
  • 1961 — у Києві сталася «Куренівська трагедія». Внаслідок техногенної катастрофи загинули понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха.
  • 1997 — Україна та НАСА підписали договір про політ у космос українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк.
  • 2013 — обраний 266-й Папа Римський Франциск I
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