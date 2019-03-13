ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 13 БЕРЕЗНЯ 13.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1325 — заснована столиця ацтекської імперії Теночтитлан (зараз — Мехіко).1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився з загоном солдатів в Мексиці.1639 — коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) названий Гарвардським на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда.1669 — підписані Глухівські статті — договір про права українських козаків, укладений між Москвою та козацьою старшиною.1781 — Вільям Гершель відкрив Уран, сьому планету Сонячної системи.1809 — сер Джордж Гордон зайняв місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон.1917 — до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський.1917 — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор.1921 — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю.1938 — Австрію приєднано до нацистської Німеччини (аншлюс).1949 — у Канаді почала діяльність Українська Вільна Академія Наук.1961 — у Києві сталася «Куренівська трагедія». Внаслідок техногенної катастрофи загинули понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха.1997 — Україна та НАСА підписали договір про політ у космос українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк.2013 — обраний 266-й Папа Римський Франциск I Tweet Pin It Tags:13 березня, 13 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ