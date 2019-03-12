7-РІЧНИЙ ХЛОПЧИК З МИРНОГРАДА ВКРАВ ЗОЛОТУ КАБЛУЧКУ У ПЕНСІОНЕРА

Співробітниками Мирноградського відділення поліції встановлена особа малолітнього крадія, який поцупив у пенсіонера дорогоцінну каблучку, щоб похвалитися перед однолітками. Коштовність повернута законному власнику.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції звернувся 64-річний місцевий житель, який повідомив, що його обікрали. З’ясувалося, що у чоловіка викрали золоту каблучку вартістю більше 15 тисяч гривень.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що напередодні у гості до чоловіка приходила 27-річна дівчина зі своїм 7-річний сином.
Поки мати спілкувалася з гостинним хазяїном оселі, хлопчик побачив прикрасу та вирішив її забрати. Отримавши бажаний перстень, юний крадій просто хизувався ним у школі.
Наразі викрадене вилучено та повернуто законному власнику, а інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.