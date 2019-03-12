ІМЕНИНИ 12 БЕРЕЗНЯ

Григорій — значення імені Григорій – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені Григорій грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином.
Михайло — чоловіче ім’я, що має древнеиудейские коріння. Походження імені Михайло пов’язане зі словами, які переводяться з давнеиудейского мови як «той, хто як Бог», «подібний до Бога», «рівний Богу». У християн особливо шанується Архангел Михайло, тому це ім’я має широке поширення в християнських країнах.
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».
Сергій — чоловіче ім’я. Існує кілька версій його походження. Згідно з однією з них, ім’я Сергій походить від римського родового імені Сергії патриціанської родини, що вела свій родовід від троянців. На латинській мові це слово означає «знатний», «високий». За іншою версією походження імені Сергій пов’язано з застарілим ім’ям Сергій. Воно походить від латинського слова, яке означає «слуга Бога».
Степан — значення імені Степан у перекладі з давньогрецької – «корона», «вінок». У православ’ї прийнята форма імені Стефан. Походження імені Степан пов’язано з давньогрецьким словом «стефанос», що означає «вінок».