У СЕЛИДОВОМУ ВІДБУЛИСЯ ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ З БОКСУ

З 4 по 7 березня в дитячо-юнацькій спортивній школі міста Селидове відбувся чемпіонат Донецької області з боксу серед юнаків 2005-2006 років народження та відкритий обласний турнір з боксу «Кубок Шахтарської гвардії».
Про це повідомляє Управління фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації.
Змагання зібрали 231 спортсмена з 22 населених пунктів Донеччини: Авдіївка, Бахмут, Білицьке, Білозерське, Волноваха, Вугледар, Гірник, Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Курахове, Маріуполь, Мар’їнка, Мирноград, Новогродівка, Новодонецьке, Покровськ, Пречистівка, Селидове, Сіверськ, Соледар, Українськ.
На церемонії відкриття учасників привітали Селидівський міський голова Віктор Ремізов, голова теркому профспілки робітників вугільної промисловості ДП «Селидіввугілля» Володимир Бабіч, виконавчий директор Регіональної федерації боксу Павло Івахненко, віце-президент Селидівської міської федерації боксу Віталій Нєшин та директор ДЮСШ міста Селидове Олександр Шостак.
За результатами змагань сформовано збірну команду Донецької області, яка візьме участь у зональному чемпіонаті України з боксу серед юнаків, що пройде в міста Запоріжжя 26-29 березня.