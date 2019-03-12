У МИРНОГРАДІ НЕГОДА ЗРУЙНУВАЛА ПОКРІВЛЮ ШКОЛИ 12.03.2019 Новини, Увага! Комментариев нет Протягом минулої доби, 11 березня, на території Донецької області спостерігались пориви сильного вітру, що значно посилились ввечері. Негода завдала чималої шкоди. Зокрема, минулої ночі у Мирнограді вітер зірвав покрівлю з будівлі ліцею «Гармонія». Нащастя постраждалих немає. Наразі аварійну ділянку огородили. Бійці ДСНС виїхали на місце події. Ремонтно-відновлювальні роботи тривають. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ