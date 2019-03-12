ПІАНІСТІВ ДОНЕЧЧИНИ ЗАПРОШУЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «ПРОКОФ`ЄВСЬКА ВЕСНА»

На Донеччині планується проведення обласного конкурсу піаністів «Прокоф’євська весна». Про це на своєму офіційному сайті повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.
Зазначається, що конкурс буде проведено у два етапи.
1 тур конкурсу планується проводиться 20-26 березня 2019 року по базовим мистецьким школам. Заявки приймаються до 15 березня 2019 року.
2 тур конкурсу 13 квітня 2019 року планується проводиться в Маріупольському коледжі мистецтв (південна частина області — prokofevskavesna@gmail.com) та в Торецькому музичному коледжі (північна частина області – muz.college65@ukr.net). Заявки приймаються до 8 квітня 2019 року за вказаними електронними адресами.
Заключний гала-концерт відбудеться 20 квітня у відділі Донецького обласного краєзнавчого музею «Музей С.С. Прокоф’єва» в селі Сонцівка Покровського району.
Запрошуємо взяти участь вихованців мистецьких шкіл та коледжів в конкурсі.