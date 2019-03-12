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ПІАНІСТІВ ДОНЕЧЧИНИ ЗАПРОШУЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «ПРОКОФ`ЄВСЬКА ВЕСНА»

12.03.2019 Новини Комментариев нет

На Донеччині планується проведення обласного конкурсу піаністів «Прокоф’євська весна». Про це на своєму офіційному сайті повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.

Зазначається, що конкурс буде проведено у два етапи.

1 тур конкурсу планується проводиться 20-26 березня 2019 року по базовим мистецьким школам. Заявки приймаються до 15 березня 2019 року.

2 тур конкурсу 13 квітня 2019 року планується проводиться в Маріупольському коледжі мистецтв (південна частина області — prokofevskavesna@gmail.com) та в Торецькому музичному коледжі (північна частина області – muz.college65@ukr.net). Заявки приймаються до 8 квітня 2019 року за вказаними електронними адресами.

Заключний гала-концерт відбудеться 20 квітня у відділі Донецького обласного краєзнавчого музею «Музей С.С. Прокоф’єва» в селі Сонцівка Покровського району.

Запрошуємо взяти участь вихованців мистецьких шкіл та коледжів в конкурсі.

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