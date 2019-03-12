День, коли відзначають Прокопа-Перезимника. У народі говорили, що саме з 12 березня зима остаточно йде з своїх володінь, поступаючись місцем весні. Сніг починає танути, але є величезний мінус цього явища — розпусниця. Якщо дороги 12 березня розмивало талою водою, то санний шлях був дуже важким і навіть небезпечним. Дороги були брудними, в них взяли вози з кіньми. Саме тому, починаючи з дня Прокопа, 12 березня, і до тих пір, поки дороги трохи не підсохнуть, намагалися не вирушати у далекі поїздки без особливої потреби. В цей день селяни ходили в лазню, коротали час, виконуючи нескладну роботу. А ось, що стосується мисливців, то вони на Прокопа точно не сиділи вдома, оскільки в цей час дуже добре ловилася дичину, можна було спіймати зайця. Рибалкам 12 березня теж щастило з уловом, оскільки великі річки скривалися від льоду.
Селяни готувалися до початку посівних робіт. Так, в день 12 березня вони також перевіряли насіння, робили магічні обряди на добру жнива і хороший урожай, лагодили реманент.
Народні прикмети на 12 березня
- В цей день не рекомендувалося вирушати в далеку дорогу, оскільки на дорогах танув сніг, було багато води, і пересуватися ставало дуже небезпечно.
- Вважали, що якщо на вербі у цей день бруньки набубнявіли — можна чекати багатого врожаю
- Проліски з’явилися 12 березня — пора починати польові роботи
- Верба розпускається — прикмета до того, що пора проводити посів
- Капає з дахів — не можна в далеку дорогу вирушати, оскільки розпусниця почалася, і їхати на санях небезпечно
- Верхівки верби распустились12 березня — посіви будуть хорошими. Якщо ж верба з середини розпускається — не потрібно сподіватися на перші сходи. Якщо розпустилася верба вся, то можна зібрати хороший урожай
- Зацвіли проліски в лісі — можна починати оранку
- Заєць перебіг дорогу мисливцеві — прикмета до того, що буде невдалий день
- Дзвінка крапель — можна йти на зайців полювати
- Собака мисливцеві дорогу перебігає — полювання пройде середньо, без особливої видобутку
- Набухають бруньки — чекай потепління
- Випадково в лазні чхнути в цей день — борг повернуть
- Випити 12 березня воду для миття — можна захворіти
- В цей день жертвують чорного півня і з окрайцем хліба залишають його на ніч в лазні. Вважалося, що це допоможе отримати хороший врожай восени.