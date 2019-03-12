ПОЛІЦІЮ СЕЛИДОВОГО ПІДНЯЛИ ПО ТРИВОЗІ

Ранній підйом, повне екіпірування, отримання першочергових завдань — для поліцейських Селидівського відділення поліції пройшли спеціальні навчання.
Сьогодні, 12 березня, о 6.00 годині для селидівських правоохоронців поліції пролунав навчальний сигнал «Тривога».
По прибуттю правоохоронців до місця збору, на них чекав стройовий огляд — перевірка форменого одягу, екіпірування та озброєння, а також вміст тривожних валіз.
Тренування показали, що оперативне реагування поліцейських знаходиться на гідному рівні, а виявлені незначні недоліки можуть бути усунені найближчим часом.
«Такі заняття є важливими для правоохоронців. Адже злагоджені та професійні дії співробітників поліції — запорука своєчасного реагування підрозділу на різні правопорушення та зміни оперативної обстановки на території обслуговування», — зазначив т.в.о. начальника Селидівського відділення поліції Євген Ващелін.