НАСЛІДКИ СТИХІЇ: У ДОБРОПІЛЛІ ДЕРЕВО ВПАЛО НА ПРОЇЖДЖУ ЧАСТИНУ

Протягом минулої доби, 11 березня, на території Донецької області спостерігались пориви сильного вітру, що значно посилились ввечері. Негода завдала чималої шкоди. Зокрема, рятувальники Донеччини 6 разів залучались для ліквідації наслідків негоди.
Так, о 19:30 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Першотравнева у місті Добропілля на проїжджу частину впало дерево.
Бійці 19-го Державного пожежно-рятувального загону, які виїхали на місце події, за допомогою бензопили провели обрізку заваленого дерева та прибрали його з проїжджої частини дороги.
Варто відзначити, що рятувальники попереджають про те, що сьогодні знов очікується погіршення погодних умов.