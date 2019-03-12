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НАСЛІДКИ СТИХІЇ: У ДОБРОПІЛЛІ ДЕРЕВО ВПАЛО НА ПРОЇЖДЖУ ЧАСТИНУ

12.03.2019 Новини Комментариев нет

Протягом минулої доби, 11 березня, на території Донецької області спостерігались пориви сильного вітру, що значно посилились ввечері. Негода завдала чималої шкоди. Зокрема, рятувальники Донеччини 6 разів залучались для ліквідації наслідків негоди.

Так, о 19:30 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Першотравнева у місті Добропілля на проїжджу частину впало дерево.

Бійці 19-го Державного пожежно-рятувального загону, які виїхали на місце події, за допомогою бензопили провели обрізку заваленого дерева та прибрали його з проїжджої частини дороги.

Варто відзначити, що рятувальники попереджають про те, що сьогодні знов очікується погіршення погодних умов.

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