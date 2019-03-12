ГОРОСКОП НА 12 БЕРЕЗНЯ

Овен
Якщо ви на роздоріжжі, мудра порада визначить ваш шлях.
Телець
Старання належно оцінять. Намагайтеся рухатися вперед.
Близнюки
У вас з’явиться можливість спробувати себе у новій справі.
Раки
Час реалізовувати всі ваші божевільні ідеї. Буде весело.
Лев
Забагато вихідних може нашкодити. Будьте активними.
Діва
Ви маєте достатньо знань, аби очолити великий проект.
Терези
Снідайте поживно та корисно – не матимете проблем зі здоров’ям!
Скорпіон
Ви – занадто відкриті. Не розповідайте про переживання.
Стрілець
Цілий день доля підкидатиме певні знаки. Зверніть увагу.
Козеріг
Можете бути упередженими. Не робіть передчасних висновків.
Водолій
На вашу голову впаде величезний успіх! Втримайте!
Риби
Близькі підтримають вас у найважчий момент.