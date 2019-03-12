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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 12 БЕРЕЗНЯ

12.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1229 — закінчення VI хрестового походу: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілом і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет і Віфлеєм передано хрестоносцям в обмін на мир.
  • 1241 — монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволоділи укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах.
  • 1365 — герцог Рудольф IV заснував Віденський університет.
  • 1496 — євреїв вигнано зі Сирії.
  • 1633 — польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і Галицьким.
  • 1812 — у Каракасі стався землетрус, який знищив місто та забрав життя 20 тисяч осіб.
  • 1910 — футбольна збірна Англії розгромила команду Франції з рахунком 20:0. Нападник Дей забив 11 голів.
  • 1913 — Канберра стала столицею Австралії.
  • 1934 — в Естонії відбувся державний переворот. Було накладено заборону на всі політичні партії, диктатором став Костянтин Пятс.
  • 1938 — Австрію приєднали до Німеччини (аншлюс).
  • 1968 — Маврикій здобув незалежність.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою.
  • 1999 — Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО.
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