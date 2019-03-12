ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 12 БЕРЕЗНЯ 12.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1229 — закінчення VI хрестового походу: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілом і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет і Віфлеєм передано хрестоносцям в обмін на мир.1241 — монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволоділи укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах.1365 — герцог Рудольф IV заснував Віденський університет.1496 — євреїв вигнано зі Сирії.1633 — польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і Галицьким.1812 — у Каракасі стався землетрус, який знищив місто та забрав життя 20 тисяч осіб.1910 — футбольна збірна Англії розгромила команду Франції з рахунком 20:0. Нападник Дей забив 11 голів.1913 — Канберра стала столицею Австралії.1934 — в Естонії відбувся державний переворот. Було накладено заборону на всі політичні партії, диктатором став Костянтин Пятс.1938 — Австрію приєднали до Німеччини (аншлюс).1968 — Маврикій здобув незалежність.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою.1999 — Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО. Tweet Pin It Tags:11 березня, 11 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри