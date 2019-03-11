ІМЕНИНИ 11 БЕРЕЗНЯ

Севастян — ім’я, що походить від грец. σεβαστός через лат. Sebastianus. Означає «вельмишановний», «священний». Жіноча форма імені — Севастіяна.
Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван. По батькові: Іванович, Іванівна.
Микола — українське чоловіче особове ім’я.