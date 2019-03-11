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У СЕЛИДОВОМУ З’ЯВИВСЯ ЩЕ ОДИН БЕЗПЕЧНИЙ БУДИНОК

11.03.2019 Новини Комментариев нет

На території обслуговування Покровського відділу поліції правоохоронці спільно із громадянами активно втілюють проект «Безпечний будинок».

Так, дізнавшись про переваги даного проекту, мешканці будинку №23 на вулиці Карла Маркса у Селидовому також вирішили зробити його безпечним.  Заради поставленої мети вони встановили домофони на дверях під’їздів, а на вікнах першого поверху – решітки, заблоковали доступ сторонніх осіб до підвалів, горищ та технічних приміщень, а також обладнали дім камерою відеоспостереження.

А на днях разом із дільничним офіцером Селидівського відділення поліції на багатоповерхівці розмістили спеціальну табличку «Безпечний будинок», яка свідчить про те, що у цьому будинку та у дворі діє програма безпеки.

«Це вже третій безпечний будинок у Селидовому. Але, ми плануємо цю інновацію розвивати й надалі, адже даний проект добре впливає та покращує оперативний стан у нашому місті», — зауважив начальник Селидівського відділення поліції Євген Ващелін.

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