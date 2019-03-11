У СЕЛИДОВОМУ З’ЯВИВСЯ ЩЕ ОДИН БЕЗПЕЧНИЙ БУДИНОК

На території обслуговування Покровського відділу поліції правоохоронці спільно із громадянами активно втілюють проект «Безпечний будинок».
Так, дізнавшись про переваги даного проекту, мешканці будинку №23 на вулиці Карла Маркса у Селидовому також вирішили зробити його безпечним. Заради поставленої мети вони встановили домофони на дверях під’їздів, а на вікнах першого поверху – решітки, заблоковали доступ сторонніх осіб до підвалів, горищ та технічних приміщень, а також обладнали дім камерою відеоспостереження.
А на днях разом із дільничним офіцером Селидівського відділення поліції на багатоповерхівці розмістили спеціальну табличку «Безпечний будинок», яка свідчить про те, що у цьому будинку та у дворі діє програма безпеки.
«Це вже третій безпечний будинок у Селидовому. Але, ми плануємо цю інновацію розвивати й надалі, адже даний проект добре впливає та покращує оперативний стан у нашому місті», — зауважив начальник Селидівського відділення поліції Євген Ващелін.