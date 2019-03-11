У МИРНОГРАДІ ПРОВЕЛИ АПАРАТНУ НАРАДУ

Сьогодні, 11 березня, у приміщенні Мирноградського виконкому відбулась апаратна нарада з керівниками комунальних підприємств та установ.
Розпочалось засідання з пропозиції доєднатись до флешмобу з вшанування пам’яті Тараса Шевченка. Тож, кожен з керівників зачитав одну строчку одного з віршів Кобзаря.
Далі, все ж таки перейшли до нагальних питань. В цілому, згідно звітів, всі комунальні установи працювали у штатному режимі без змін.
Начальниця Мирноградської центральної міської лікарні Роксана Хохлова розповіла присутнім про те, що у лікарні є можливість записатись на прийом до судинних кардіохірургів, які приїжджають з Краматорська. Тож, кожен бажаючий може скористатися допомогою кваліфікованих спеціалістів.
Представники водоканалу минулого тижня працювали над тим, щоб замінити аварійні ділянки труб та закрити відкриті люки.
Інспектори самоорганізації населення продовжуватимуть інспектувати місто для виявлення фактів сміттєзвалищ та порушень.
Начальниця відділу освіти Мирноградської міської ради Наталя Лійка повідомила, що рівень захворюваності у нормі, тож карантина у школах не буде.