Вважалося, що в старовину молоді чоловіки саме 11 березня обходили стороною красивих жінок, у яких, згідно з переказами, вселялися потвори. Вони могли спокусити хлопців, заманити їх у ліс і забрати силу або вбити. Також день 11 березня відомий як Пташиний день, оскільки птахи прилітали з вирію та починали вити гнізда. Але говорили: «Не варто вірити ранньої весни — ще повернуться морози і посіви знищать».
Покровителем 11 березня є святий Порфирій, пам’ять якого вшановується православною церквою. Вважалося, що день від дня повинні початися польові роботи, хоча селяни не поспішали братися за справу — відомо було, що саме зараз велика ймовірність повернення сильних морозів. Люди 11 березня аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на найближчий час.
Народні прикмети на 11 березня
- Якщо птахи в’ють гнізда на півдні, то літо буде прохолодним.
- Перелітні 11 березня птахи повернулися з теплих країв раніше — чекай багатого урожай зернових культур
- Якщо на 11 березня мете заметіль, то сніг, за прикметами, розтане зовсім скоро, а літо буде дощовим і прохолодним
- Зоряне небо 11 березня — чекай влітку посухи
- Не варто виробляти 11 березня посадку — можуть вдарити морози
- Сніг на Порфирія розтанув — чекай ще морозів у найближчі дні
- Якщо птахи в’ють гнізда на тіньовій стороні — літо буде теплим.
- Пішов сніг — ознака того, що влітку буде багато опадів
- Прилетіли граки — сніг скоро розтане, але літо буде холодним
- Горобці 11 березня збиваються в зграї — погода буде сухою і сонячною найближчим часом
- Голуби воркують на вулиці — чекай потепління
- Ворони над головою кружляють — буде потепління
- Голуби 11 березня ховаються під дах — потепління буде зовсім скоро
- Високі хмари віщують ясну погоду
- Вранці туман — буде погана погода. Туман ввечері, навпаки, предвешает теплий ранок
- Подув сильний вітер — заморозки підходять до кінця
- Вночі на небі немає хмар, видно зірки — чекай жаркого літа з великою кількістю гроз
- Дме південний або південно-західний вітер — відлига прийде
- 11 березня можна йти на риболовлю і розраховувати на відмінний клювання
- Верба цвіте — буде хороша оранка. Але самому садити вербу в цей день не можна, оскільки людина «сам собі лопату готує» — може накликати смерть.
- В річку плювати на Порфирія не можна — заберуть мову
- Не можна мотузку в руки брати — в роду буде самогубець