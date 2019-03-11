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ПРИКМЕТИ НА 11 БЕРЕЗНЯ

11.03.2019 Цікаво знати Комментариев нет

Вважалося, що в старовину молоді чоловіки саме 11 березня обходили стороною красивих жінок, у яких, згідно з переказами, вселялися потвори. Вони могли спокусити хлопців, заманити їх у ліс і забрати силу або вбити. Також день 11 березня відомий як Пташиний день, оскільки птахи прилітали з вирію та починали вити гнізда. Але говорили: «Не варто вірити ранньої весни — ще повернуться морози і посіви знищать».

Покровителем 11 березня є святий Порфирій, пам’ять якого вшановується православною церквою. Вважалося, що день від дня повинні початися польові роботи, хоча селяни не поспішали братися за справу — відомо було, що саме зараз велика ймовірність повернення сильних морозів. Люди 11 березня аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на найближчий час.

Народні прикмети на 11 березня

  1. Якщо птахи в’ють гнізда на півдні, то літо буде прохолодним.
  2. Перелітні 11 березня птахи повернулися з теплих країв раніше — чекай багатого урожай зернових культур
  3. Якщо на 11 березня мете заметіль, то сніг, за прикметами, розтане зовсім скоро, а літо буде дощовим і прохолодним
  4. Зоряне небо 11 березня — чекай влітку посухи
  5. Не варто виробляти 11 березня посадку — можуть вдарити морози
  6. Сніг на Порфирія розтанув — чекай ще морозів у найближчі дні
  7. Якщо птахи в’ють гнізда на тіньовій стороні — літо буде теплим.
  8. Пішов сніг — ознака того, що влітку буде багато опадів
  9. Прилетіли граки — сніг скоро розтане, але літо буде холодним
  10. Горобці 11 березня збиваються в зграї — погода буде сухою і сонячною найближчим часом
  11. Голуби воркують на вулиці — чекай потепління
  12. Ворони над головою кружляють — буде потепління
  13. Голуби 11 березня ховаються під дах — потепління буде зовсім скоро
  14. Високі хмари віщують ясну погоду
  15. Вранці туман — буде погана погода. Туман ввечері, навпаки, предвешает теплий ранок
  16. Подув сильний вітер — заморозки підходять до кінця
  17. Вночі на небі немає хмар, видно зірки — чекай жаркого літа з великою кількістю гроз
  18. Дме південний або південно-західний вітер — відлига прийде
  19. 11 березня можна йти на риболовлю і розраховувати на відмінний клювання
  20. Верба цвіте — буде хороша оранка. Але самому садити вербу в цей день не можна, оскільки людина «сам собі лопату готує» — може накликати смерть.
  21. В річку плювати на Порфирія не можна — заберуть мову
  22. Не можна мотузку в руки брати — в роду буде самогубець
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