ПОЛІЦЕЙСЬКІ ДОНЕЧЧИНИ БУЛИ ЗМУШЕНІ ЗАСТОСУВАТИ ЗБРОЮ ПРОТИ ПРАВОПОРУШНИКІВ

Автомобіль «ВАЗ» на нічній дорозі порушив правила та ледь не протаранив авто групи реагування поліції, яка патрулювала Покровський район в рамках відпрацювання. На вимогу зупинитися водій не відреагував та спробував втекти ґрунтовими дорогами. А коли машина не спинилася навіть після попереджувального пострілу, бійці роти особливого призначення вирішили затримати підозрілий транспорт, в якому могли виявитися диверсанти.
Під час несення служби у селищі Новогродівкаполіцейських насторожили дивні маневри автомобілю «ВАЗ-2101». Рухаючись назустріч, він ледь не зачепив поліцейську машину. А після вимоги зупинитися, автівка різко прискорилася та звернула на ґрунтову дорогу. Полями водій намагався втекти від правоохоронців.
Спецпризначенці розпочали переслідування. Водій проігнорував попередження про застосування вогнепальної зброї для примусової зупинки транспорту. Машина не зупинилася навіть після попереджувального пострілу вгору. Тоді, згідно зі ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію», було зроблено постріли по колесах.
Авто зупинилося, однак водій, 1995 року народження, заблокував двері, зачинившись з пасажирами всередині. Аби звільнити «заручників» співробітники були змушені розбити скло у машині.
Водій та пасажири були доставлені у Селидівське відділення поліції, їх особи встановлені. Як виявилося, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння, що підтвердив медогляд. До того ж, у нього не було водійського посвідчення. П’яними були і двоє інших мешканців.
Керманичу інкримінуються керування транспортом у стані сп’яніння (ст.130),злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського (ст.185),порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна (ст.124) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Транспортний засіб вилучено.