ГОРОСКОП НА 11 БЕРЕЗНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овнам ввечері варто максимально відключитися від щоденних обов’язків. Віддайте перевагу розмовам, книжкам, прогулянкам. Особливо це стосується найбільш заклопотаних представників знаку.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Тельці не дозволять іншим у цей день посягати на свої призи та прибутки. Головне не встрягайте у надто гучну словесну перепалку!
День буде вдалим для прийняття непростих рішень. Радитися можна з Овнами та Тельцями, втім лише, якщо бачите, що їхні слова підкріплені діями.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Близнюкам доведеться більше часу присвятити родині чи товаришам. Імовірно, що доведеться задіяти усі відомі вам трепетні почуття, щоб справді стати хорошим помічником у не найлегшу хвилину.
Рак (22 червня – 22 липня)
Сьогодні Раки будуть щасливими, неспокійними та дуже цікавими. Ви просто таки будуте хотіти долучитися до кожної зустрічі та справи! Нічого не минатиме без Раків цього дня. Через таку гіперактивність представники знаки отримають можливість познайомитися з новими друзями та отримати цікаву інформацію.
Лев (23 липня – 23 серпня)
День сприятливий для обдумування домашніх справ. У біді сьогодні довіряйте своїй інтуїції і не недооцінюйте передчуття. Довірити сокровенне сьогодні можете сміливо надійному Овну чи Стрільцю.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діви повинні бути обережні сьогодні, тому що вони можуть зіткнутися з проблемами. Не поспішайте і не засмучуйтеся, якщо виявиться, що ви куди-небудь запізнилися. Проте родинні розмови протікатимуть без зайвих проблем. Можете сміливо влаштовувати маленьку затишну сімейну прогулянку чи вечерю
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Сьогодні Терези можуть відкрити неочікувано для себе свої нові помисли та ідеї. Імовірно, що ви знайдете нове та цікаве хоббі. Загалом день буде сприятливим для Терезів, які мають стосунок до науки.
Друзів у цей день шукайте поміж Дів, які скоріш за все підтримають вас у непростих моментах.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Скорпіони сьогодні можуть ні з того, ні з сього відчути на собі тиск – імовірно, вам не до вподоби будуть рамки, які поставлять близькі люди. Не переживайте! Усе налагодиться і порозумітися буде просто. Астрологи рекомендують задуматися над відпусткою або хоча б додатковим вихідним.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Стрільцям сьогодні слід достатньо часу відвести для турботи про своє здоров’я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам. Тим, хто страждає від рутини, астрологи рекомендують більше фантазувати та мріяти – і життя стане цікавішим.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Початок тижня сприятливий для справ по дому – прибирання чи дрібний ремонт. Залучіть до цих справ і вашу кохану людину. Окрім того, що наведете лад у будинку та позбавитесь від зайвих речей, ви ще й зможете зміцнити власні стосунки та підвищити рівень довіри один до одного.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Водоліям варто бути обачним зі словами. Необачно сказана гостра фраза може спровокувати конфлікт, залагоджувати який у вас не буде бажання. Тому краще двічі думайте перед тим, як сказати зайве. За можливості сьогодні варто зайнятися спортом, це добре позначиться на здоров’ї та допоможе зняти напруження.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Будьте обачними на дорозі та при виконанні не найбезпечніших робіт. Не завадить обережність і у спілкуванні, намагайтеся говорити лише про власні почуття та не звинувачувати інших. В іншому випадку може розгорітися суперечка, на яку витратите надто багато сил.