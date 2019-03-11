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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 11 БЕРЕЗНЯ

11.03.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1702 — вийшла у світ англійська газета «Дейлі Курант», перша щоденна газета у світі.
  • 1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством.
  • 1933 — у Німеччині, штурмовики «SA» (Sturm Abteilung) вчинили погроми крамниць, які належали євреям.
  • 1938 — в ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про «аншлюс» обох держав.
  • 1941 — США почали надавати допомогу воєнними матеріалами союзникам по антигітлерівській коаліції.
  • 1943 — німецькі війська вдруге взяли Харків.
  • 1990 — на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість у якій отримали прихильники «Саюдісу», ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.
  • 1997 — Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.
  • 2004 — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.
  • 2010 — призначено новий уряд на чолі з Миколою Азаровим.
  • 2011 — сильний землетрус в Японії (9 балів).
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