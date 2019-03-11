ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 11 БЕРЕЗНЯ 11.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1702 — вийшла у світ англійська газета «Дейлі Курант», перша щоденна газета у світі.1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством.1933 — у Німеччині, штурмовики «SA» (Sturm Abteilung) вчинили погроми крамниць, які належали євреям.1938 — в ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про «аншлюс» обох держав.1941 — США почали надавати допомогу воєнними матеріалами союзникам по антигітлерівській коаліції.1943 — німецькі війська вдруге взяли Харків.1990 — на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість у якій отримали прихильники «Саюдісу», ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.1997 — Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.2004 — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.2010 — призначено новий уряд на чолі з Миколою Азаровим.2011 — сильний землетрус в Японії (9 балів). Tweet Pin It Tags:11 березня, 11 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ