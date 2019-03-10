ІМЕНИНИ 10 БЕРЕЗНЯ

Антон (також Антін; від лат. Antonius) — чоловіче ім’я латинського походження. Слов’янізована форма імені Антоній (Антонін). Походить від назви давньоримського роду Антоніїв (лат. Antonius). За іншою версією, має зв’язок із дав.-гр. αντεω, ανταω («боротися», «вступати до бою», «готовий до бою») — один із особистих епітетів давньогрецького бога рослинності, виноробства та веселощів Діоніса
Євген (грец. Ευγένιος від ευγενής — благородний) — чоловіче ім’я. В православних святцях: ч. Євгеній, ж. Євгенія.
Федір або Теодор (також Феодо́р та Тодо́р) (грец. Θεόδωρος) — чоловіче ім’я, що походить від грецького Θεόδωρος, що перекладається як «подарований Богом», «Божий дар». Церковна форма імені — Феодор
Маркел (варіант написання Маркелл) — християнське чоловіче ім’я. Походить від лат. Marcellus, за походженням — давньоримського когномена, утвореного від особового імені Marcus («Марк», «Марко»). Когномен Marcellus, зокрема, зустрічався у роді Клавдіїв. До української запозичене через грецьке (грец.Μάρκελλος, Μάρκελος) і старослов’янське посередництво (стцерк.-слов. Маркелъ)